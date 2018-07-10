تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018

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تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ، اليوم الثلاثاء ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية ، تنشط على جنوب سيناء ، وجنوب الصعيد ، كما تنشط كذلك ، على البحر الأحمر وخليج السويس ، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحرين ، المتوسط والأحمر ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالتهما تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الثلاثاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 25 – 35 .

– وسط الدلتا : 25 – 34 .

– الإسكندرية : 21 – 31 .

– بلطيم : 23 – 31 .

– مطروح : 24 – 29 .

– السلوم : 21 – 29 .

– سيوة : 24 – 37 .

– بورسعيد : 25 – 31 .

– دمياط : 24 – 31 .

– العريش : 21 – 32 .

– رفح : 23 – 32 .

– الإسماعيلية : 23 – 35 .

– السويس : 25 – 36 .

– رأس سدر : 26 – 37 .

– نخل : 19 – 36 .

– نويبع : 27 – 36 .

– طابا : 23 – 35 .

– سانت كاترين : 22 – 33 .

– الطور : 25 – 34 .

– شرم الشيخ : 28 – 38 .

– الغردقة : 29 – 39 .

– مرسى علم : 29 – 36 .

– الفيوم : 26 – 36 .

– بني سويف : 26 – 36 .

– المنيا : 25 – 37 .

– أسيوط : 26 – 38 .

– سوهاج : 25 – 39 .

– قنا : 26 – 41 .

– الأقصر : 27 – 42 .

– أسوان : 29 – 43.

– أبو سمبل : 29 – 41 .

– الوادي الجديد : 26 – 40 .

– شلاتين : 29 – 40 .

– أبو رماد : 29 – 37 .

– رأس حدربة : 30 – 37 .

– حلايب : 30 – 35 .