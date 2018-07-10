اليوم.. «التضامن» تبدأ صرف المعاشات المحولة على البنوك

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، اليوم الثلاثاء ، صرف معاشات شهر يوليو ، عن العام الحالي 2018 ، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك ، وعددها مليون و467 ألفا و352 حالة ، وذلك بقيمة إجمالية ، تبلغ 3.7 مليار جنيه .

وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، أعلنت في وقت سابق ، عن صرف معاشات شهر يوليو ، في مواعيدها المقررة ، شاملة الزيادة التي تقررت ، وذلك اعتبارا من أول شهر يوليو ، وفقا للقانون رقم 99 لسنة 2018 ، وذلك بنسبة 15% ، وبحد أدنى 150 جنيها ، وحد أقصى 625 جنيها ، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات ، إلى 750 جنيها .

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وتحتسب الزيادة المستحقة ، على المعاش الشامل ، وما أضيف إليه من زيادات ، حتى يوم 30 يوليو من العام الحالي 2018، حيث يبلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات ، والمستفيدين عنهم ، 9.5 مليون مواطن .

الدكتورة غادة والي ، قالت إن قطاع الحاسب الآلي ، في صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي ، والعام. والخاص ، احتسبا الزيادات المستحقة ، لكل ملف تأميني ، واتخذت الإجراءات اللازمة ، لتعديل قيم المعاشات .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن الزيادات الجديدة ، جاءت منحازة إلى المعاشات الأدنى ، حيث زاد الحد الأدنى للمعاش ، من 500 جنيه ، ليصبح 750 جنيها شهريا ، بينما ترتفع المعاشات ، بنسبة 23% ، لعدد 3 ملايين صاحب معاش ، وهم يمثلون 43% من أصحاب المعاشات ، وكذلك ، يزيد معاش 4 ملايين مستفيد ، بنسبة 15% .

ولفتت الدكتورة غادة والي ، إلى أن تكلفة الزيادة الجديدة ، التي سوف تطبق اعتبارا من يوم 1 يوليو من العام الحالي 2018 ، سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة ، وذلك بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويا .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن الوزارة اتخذت الاستعدادات اللازمة كافة ، لتيسير عمليات الصرف ، فضلا عن ضمان انتظام الصرف ، من المنافذ المختلفة ، لعدد 7.7 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه .

وتابعت الدكتورة غادة والي ، قائلة إن أصحاب المعاشات ، الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي ، يبلغ عددهم ، مليونين و745 ألفا و135 قائما بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية ، تبلغ 3.5 مليار جنيه ، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية « A.T.M » ، بداية من يوم الأحد الماضي ، أول يوليو ، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات ، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين ، الموافق 2 يوليو ، من العام الحالي ، 2018 .

وفيما يخص المعاشات المحول صرفها ، على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد ، وعددها 3 ملايين و547 ألفا و879 حالة ، وذلك بقيمة إجمالية ، تبلغ 5.8 مليار جنيه ، لفتت وزيرة التضامن الاجتماعي ، إلى أن الصرف يبدأ لهم ، اعتبارا من يوم 5 يوليو من العام الحالي 2018 ، في حين يتم صرف للمعاشات المحولة على البنوك ، وعددها مليون و467 ألفا و352 حالة ، وذلك بقيمة إجمالية ، تبلغ نحو 3.7 مليار جنيه ، اعتبارا من يوم 10 يوليو من العام الحالي ، 2018 .