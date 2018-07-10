بعد فوزهم بـ45 ميدالية.. السيسي يستقبل بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يستقبل في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء ، البعثة الرياضية المصرية ، التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط ، في دولة إسبانيا .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الثلاثاء ، أوضح السفير بسام راضي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سوف يكرم الأبطال والبطلات ، من أعضاء البعثة. الذين أحرزوا ميداليات في مختلف الألعاب .

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وحققت البعثة المصرية ، المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط ، في إسبانيا ، 45 ميدالية متنوعة ، مقسمة إلى 18 ذهبية ، و11 فضية ، و16 برونزية .