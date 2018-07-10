بعد فوزهم بـ45 ميدالية.. السيسي يستقبل بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم

منذ 56 دقيقة أخبار مصر
بعد فوزهم بـ45 ميدالية.. السيسي يستقبل بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يستقبل في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء ، البعثة الرياضية المصرية ، التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط ، في دولة إسبانيا .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الثلاثاء ، أوضح السفير بسام راضي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سوف يكرم الأبطال والبطلات ، من أعضاء البعثة. الذين أحرزوا ميداليات في مختلف الألعاب .

وحققت البعثة المصرية ، المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط ، في إسبانيا ، 45 ميدالية متنوعة ، مقسمة إلى 18 ذهبية ، و11 فضية ، و16 برونزية .