«الصحة» تلزم مستشفياتها بإذاعة السلام الجمهوري و«قسم الأطباء»

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قررت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم الثلاثاء ، تعميم إذاعة السلام الجمهوري ، في مستشفيات الجمهورية كافة ، يليه قسم الأطباء يوميا ، عن طريق الإذاعة الداخلية ، في كل مستشفى .

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الثلاثاء ، أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن القرار الجديد ، يعزز قيم الانتماء للوطن ، لدى المستمعين في المستشفيات ، سواء للمريض أو الأطقم الطبية .

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وزادت وزارة الصحة والسكان ، في بيانها ، أن بث القسم ، سوف يذكر الأطباء ، بمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القسم ، والتي هي أساس أي عملية خدمية نبيلة ، تقدم للإنسان .