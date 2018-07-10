حرس الشرف يستقبل البابا تواضروس في النمسا

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استقبل القصر الرئاسي في العاصمة النمساوية فيينا ، قبل قليل ، قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، للقاء الرئيس النمساوي ، ألكسندر فان ديل بارين ، وذلك بعد أن التقى ، الرئيس الإيطالي أمس الإثنين .

وكان في استقبال قداسة البابا تواضروس ، حرس الشرف في القصر الجمهوري النمساوي ، الذي عزف السلام ، خلال استقبال البابا تواضروس ، والأنبا جابرييل ، أسقف الكنيسة في النمسا .

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وأمس ، أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، زيارة إلى مقر سفارة مصر في الفاتيكان ، حيث استقبله السفير محمود سامي ، وأعضاء السفارة ، ورافقه خلال الزيارة ، سفير مصر في روما ، السفير هشام بدر ، ونيافة الأنبا برنابا. أسقف تورينو وروما .

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، زيارته إلى إيطاليا ، يوم الجمعة الماضي ، وذلك للمشاركة في يوم الصلاة لأجل السلام في الشرق الأوسط ، إلى جانب رؤساء الكنائس .

وكذلك ، التقى وزير الخارجية الإيطالي ، إنزو موافيرو ميلانيزي ، حيث استقبله سفير مصر في روما ، وذلك في مقر السفارة أمس ، وكذلك ، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، الرئيس الإيطالي ، سيرجيو ماتاريللا ، في القصر الرئاسي أمس ، واتجه منها إلى النمسا .