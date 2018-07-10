«التموين» تنفي طرح «أرز مسرطن» في الأسواق: الغذاء خط أحمر

Advertisements

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، على ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، « أرز صيني » مسرطن ومصنع من البلاستيك في الأسواق .

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الثلاثاء ، أكد المركز ، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، موضحة أن الأرز المتاح في الأسواق حاليا ، والذي تطرحه الوزارة ، هو « أرز محلي » ، مطابق للمواصفات وليس به أي ضرر .

Advertisements

وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن بعض المنتفعين والهادفين إلى إغراق البلاد في الأزمات ، هم من أطلقوا شائعة طرح وزارة التموين لأرز صيني مسرطن ، ومصنع من البلاستيك ، ما يتنافى مع الواقع تماما .

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنها تسحب عينات من جميع السلع الغذائية باستمرار ، وترسلها إلى معامل وزارة الصحة ، من أجل التأكد من مدى سلامتها ، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، كما أن الوزارة دائما ، تعمل تحت شعار ، « سلامة غذاء المواطن خط أحمر » ، لافتة إلى أن كميات الأرز المصري ، متوفرة حتى بداية حصاد أرز الشعير ، في شهر سبتمبر المقبل .