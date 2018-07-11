تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11 يوليو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، اليوم الأربعاء ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء ، وتنشط أيضا على البحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، 11 يوليو من العام 2018 ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 25 – 34 .

– وسط الدلتا : 24 – 33 .

– الإسكندرية : 25 – 31 .

– بلطيم : 26 – 30 .

– مطروح : 23 – 29 .

– السلوم : 20 – 29 .

– سيوة : 23 – 36 .

– بورسعيد : 26 – 30 .

– دمياط : 25 – 30 .

– العريش : 21 – 33 .

– رفح : 22 – 31 .

– الإسماعيلية : 24 – 34 .

– السويس : 25 – 34 .

– رأس سدر : 24 – 35 .

– نخل : 18 – 35 .

– نويبع : 26 – 36 .

– طابا : 23 – 36.

– سانت كاترين : 22 – 32 .

– الطور : 26 – 36 .

– شرم الشيخ : 29 – 38 .

– الغردقة : 29 – 39

– مرسى علم : 29 – 36 .

– الفيوم : 23 – 35 .

– بني سويف : 23 – 35 .

– المنيا : 23 – 34 .

– أسيوط : 25 – 35 .

– سوهاج : 25 – 37 .

– قنا : 25 – 38 .

– الأقصر : 26 – 39 .

– أسوان : 28 – 39 .

– أبو سمبل : 31 – 39 .

– الوادي الجديد : 28 – 40 .

– شلاتين : 28 – 38 .

– أبو رماد : 29 – 37 .

– رأس حدربة : 30 – 36 .

– حلايب : 30 – 36 .