مسؤول في «التموين»: صرفنا سلعا قيمتها 870 مليون جنيه في 16 محافظة

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قال رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ، وهي إحدى شركات « القابضة الغذائية » في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المهندس جمال الشرقاوي ، اليوم الأربعاء ، إن الشركة بدأت في الوقت الحالي ، صرف السلع المدعمة ، للبقالين التموينيين في محافظات الجمهورية كافة ، تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، أوضح المهندس جمال الشرقاوي ، أن الشركة العامة لتجارة الجملة ، انتهت من صرف سلع ، بقيمة تقترب من 870 مليون جنيه ، في 16 محافظة بالوجه البحري ، حتى اللحظة ، وذلك ضمن المقررات التموينية ، المخصصة لشهر يوليو الحالي ، إلى جانب صرف الشركة المصرية للجملة ، السلع المدعمة ، في محافظات الوجه القبلي .

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ولفت رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ، إلى أن الشركة تتعاقد في الوقت الحالي ، على شراء المنتجات والسلع الغذائية ، عن طريق لجنة المشتريات المركزية ، في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، بأسعار أقل من التعاقد بشكل فردي لكل شركة .

وزاد المهندس جمال الشرقاوي ، قائلا إن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، وجه بتوفير السلع التموينية ، خاصة الأساسية ، وطرحها إلى جانب العديد من السلع الأخرى ، على البطاقات التموينية ، كي يتسنى للمواطن ، الحرية الكاملة في الحصول على المنتجات ، وفقا لرغبته واحتياجات أسرته ، وذلك بقيمة الدعم المخصص له ، على البطاقة التموينية .

وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، قال في تصريحات صحفية سابقة ، إن الوزارة سوف تستورد الأرز من الخارج ، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية ، التابعة للوزارة ، استيراد الأرز من الخارج ، لتأمين احتياجات البلاد من الأرز لعدة أشهر ، مثل باقي السلع الأساسية .