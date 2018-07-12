انقطاع المياه عن 6 مناطق في الجيزة غدا

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في للجيزة ، توقف محطة مياه الجيزة عن العمل ، ما يترتب عليه ، انقطاع المياه عن عدة مناطق في المحافظة .

وأوضحت الشركة ، في بيان صحفي عنها ، أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها ، هي « بين السرايات ، شارع جامعة الدول العربية ، شارع مراد ، ميدان الجيزة ، حي الدقي ، حي العجوزة ، وشارع النيل بحدود الدقي والعجوزة » ، وذلك بداية من الساعة الثانية عشر من مساء يوم الجمعة ، الموافق 13 يوليو من العام الحالي 2018 ، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ، الموافق 14 يوليو من العام الحالي 2018 ، لمدة 6 ساعات كاملة .

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وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة ، أن شركة المقاولون العرب ، تستكمل أعمال تحويل خطوط المياه ، المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة ، في شارع مراد ، إضافة إلى استكمال تحويل خط 600 مم ، المتقاطع مع الأعمال ، في شارع الجيزة .

وناشدت الشركة ، المواطنين ، وأصحاب المخابز ، والمستشفيات ، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ، موضحة في الوقت ذاته ، أنها سوف توفر سيارات مياه متنقلة ، صالحة للشرب ، في المناطق المتأثرة ، وفي حال وجود أي شكوى ، يجب الاتصال على الخط الساخن 125 .