بعد قليل.. «التعليم» تعلن نتيجة الثانوية العامة

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تبدأ بعد قليل ، فعاليات المؤتمر الصحفي ، الذي يعقده الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان نتيجة الثانوية العامة ، للعام الدراسي 2017 / 2018 ، إضافة إلى إعلان أسماء العشرة الأوائل .

المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، قال إن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اعتمد مساء أمس الأربعاء ، نتيجة امتحان الدور الأول ، من شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة ، للعام الدراسي 2017 / 2018 .

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