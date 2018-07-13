المتحدث العسكرى يوضح اسباب الانفجار الذى وقع بجوار مطار القاهرة

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قال المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أن الانفجار الذي وقع في أحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية كان بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك وفقا لما جاء في نبأ عاجل.

ومن ناحية نفت وزارة الطيران المدني، في بيان صحفي، وقوع أي انفجارات داخل محيط مطار القاهرة، وأكدت على أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم بدون أى عوائق.

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وقال المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فى بيان رسمى لوزارة الطيران المدني إنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار مطار القاهرة، بحسب ما أوردته بعض الأنباء المتداولة .

وأكد رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الخميس، أن الانفجار كان في خزانين للمواد البترولية خارج أسوار مطار القاهرة.

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