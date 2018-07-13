تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 يوليو 2018

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

يسود طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشمالية ، اليوم الجمعة ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

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وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على السواحل الشمالية ، وجنوب سيناء ، كما تنشط أيضا ، على البحرين المتوسط والأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، الموافق 13 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء ، الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 24 – 35 .

– وسط الدلتا : 23 – 35 .

– الإسكندرية : 24 – 31 .

– بلطيم : 24 – 31 .

– مطروح : 24 – 30 .

– السلوم : 20 – 30 .

– سيوة : 23 – 37 .

– بورسعيد : 25 – 32 .

– دمياط : 25 – 31 .

– العريش : 22 – 32 .

– رفح : 22 – 31 .

– الإسماعيلية : 23 – 35 .

– السويس : 23 – 35 .

– رأس سدر : 24 – 35 .

– نخل : 18 – 33 .

– نويبع : 25 – 36 .

– طابا : 24 – 33 .

– سانت كاترين : 18 – 32 .

– الطور : 26 – 34 .

– شرم الشيخ : 28 – 37 .

– الغردقة : 28 – 38 .

– مرسى علم : 26 – 37 .

– الفيوم : 23 – 36 .

– بني سويف : 23 – 36 .

– المنيا : 23 – 36 .

– أسيوط : 23 – 36 .

– سوهاج : 24 – 37 .

– قنا : 25 – 38 .

– الأقصر : 27 – 39 .

– أسوان : 27 – 39 .

– أبو سمبل : 28 – 38 .

– الوادي الجديد : 26 – 39 .

– شلاتين : 27 – 40 .

– أبو رماد : 28 – 36 .

– رأس حدربة : 29 – 36 .

– حلايب : 29 – 36 .