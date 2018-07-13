«شكاوى النواب» تطالب الحكومة بجدول زمني لتنفيذ برامجها

Advertisements

انتهت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب ، والتي يرأسها النائب همام العادلي ، من إعداد بعض الملاحظات والتوصيات ، بشأن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، والمعروض حاليا أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب ، أوصت الحكومة في تقريرها ، بوضع جدول زمني لتنفيذ برنامجها ، فضلا عن تحديد توقيتات زمنية محددة ، لتنفيذ المشروعات المطروحة فهى البرنامج .

Advertisements

وطالبت اللجنة كذلك ، الحكومة ، بتقديم بيان أو تقرير ربع سنوي ، إلى مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، يوضح مؤشرات الأداء ، ويوضح كذلك ، ما تم تنفيذه من مشروعات ، وما لم يتم تنفيذه .

اللجنة شددت في اقتراحاتها أيضا ، على أهمية أن تتعامل الحكومة المصرية ، بشكل جدي ، مع شكاوى المواطنين ، والرد عليها وإيجاد حلول لها ، وأن تتفاعل كذلك ، الوزارات والجهات الحكومية ، مع شكاوى المواطنين ، بشكل إيجابي .

كما طالبت لجنة الاقتراحات والشكاوى ، في تقريرها ، الحكومة ، بأن تتعهد بالالتزام بتوصيات مجلس النواب المصري ، ولجانه ، وأن تؤخذ في الاعتبار ، وأن تنفذ الاقتراحات برغبة مقدمة من النواب ، والتى تتعلق بمشروعات متعطلة ومتعثرة ، في مختلف محافظات الجمهورية ، وتتعلق كذلك ، بخدمات واحتياجات المواطنين ، من مستشفيات ومدارس ، لتطوير منظومتي التعليم والصحة ، والصرف الصحي ، الكهرباء ، الغاز ، مياه الشرب ، الغاز الطبيعي ، إنشاء ورصف الطرق ، إنشاء كباري ، وبعض الخدمات الأخرى ، كما يتعين على الحكومة كذلك ، أن تدبر الاعتمادات المالية اللازمة ، من أجل تنفيذ هذه المشروعات وتوفير الخدمات .