فتح باب التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2018: خطوات تقديم التظلم علي نتيجة الثانوية

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمس الخميس، نتيجة الثانوية العامة لعام 2018، كما تم إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، في مؤتمر صحفي تم تغطيته إعلاميًا على شاشات التليفزيون ومن قبل جميع الصحف.

وكان وزير التربية والتعليم، قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة لعام 2018، بنسبة نجاح بلغت 74%، في الشعبتين العلمية والأدبية، وفور إعلان النتيجة بدأ البعض في طرح أسئلة عن كيفية تقديم تظلمات عن نتيجة الثانوية العامة أو السؤال عن إعادة التصحيح ورصد الدرجات، ونحن نجيب في هذه السطور التالية على هذا التساؤل.

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حيث أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، خالد عبد الحكم، في تصريحات صحفية، أن وزارة التربية والتعليم سوف تفتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة، للطلاب الراغبين فى إعادة رصد درجاتهم أو إمكانية إعادة التصحيح، بداية من الأحد المقبل، ويستمر لمدة شهر .

وعن كيفية تقديم التظلمات على الثانوية العامة 2018، أضاف عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك خطوات يقوم بها الطالب أو ولي الأمر الذي يقوم بتقديم طلب التظلم.

الخطوة الأولى: التوجه إلى مديرية التعليم التابع لها الطالب ويقوم بسداد رسوم التظلم التي أعلنت عنها الوزارة وهي 100 جنيه مصري فقط لاغير، للمادة التي يرغب في التظلم على نتيجتها، على أن يتم إيداع هذا المبلغ في أحد البنوك الحكومية، لصالح دعم المشروعات التعليمية.

الخطوة الثانية: تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد موعدًا لإعادة النظر في أوراق الإجابات الخاصة بالطلالب مقدم الطلب ومراجعتها في الكنترول بحضور الطالب أو ولي الأمر بنفسه في الموعد المحدد من قبل الوزارة.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم السماح بتقديم التظلم مرة أخرى في حالة تغيب صاحب التظلم عن الموعد الذي حددته له الوزارة.

الخطوة الثالثة: يقوم الطالب أو ولي الأمر صاحب التظلم بالذهاب في الموعد المحدد من إلى الكنترول الذي يتبع له في الثانوية العامة لمتابعة فحص أوراق إجابته في المادة المتظلم عليها.

يتم السماح لأولياء أمور الطلاب المتظلمين بمصاحبة أبنائهم أثناء فحص أوراق الإجابات، لكن ممنوع بأي حال من الأحوال وجود مدرس المادة.

الخطوة الثالثة: تعطي وزارة التربية والتعليم للطالب أو ولي الأمر المتظلم كود سري لايعرفه مستشار المادة المتظلم عليها، والذي يقوم بدورة بإعادة تصحيح أوراق الإجابة مرة أخرى، كل هذا لضمان السرية وحفاظًا على حقوق الطالب من التلاعب في الدرجات.

الخطوة الرابعة: تقوم إدارة الكنترول بإعطاء الطالب المتظلم صورة ضوئية لورقة إجابته في المادة المتظلم من نتيجتها، والتي يراجع إجابته المدونة بها جيدًا، ثم يقوم بعدها بكتابة وتسجيل ملاحظاته في ورقة خارجية يسلمها لمستشار المادة المنوط بعملية المراجعة والتصحيح لأوراق إجابة الطالب المتظلم.

في حالة التأكد من حق الطالب في الحصول على درجات إضافية للمادة التي تظلم الطالب من نتيجتها، يتم استرداد مبلغ الـ 100 جنيه رسوم التظلم للمادة التي قام بدفعها من قبل، بعد ذلك يتم إخطار مكتب التنسيق بالنتيجة الجديدة للطالب .

وتأتي أهمية فتح باب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2018، أن هناك الآلاف من الطلاب الذي يقف نصف درجه بمجموعة حائلًا بينه وبين دخول الكلية أو الجامعة التي يحلم بها، لذلك وحرصًا من وزارة التربيةوالتعليم على مصلحة الطلاب سيتم فتح باب التظلمات كما ذكرنا من الأحد المقبل الموافق 15 يوليو ولمدة شهر.