عاجل.. انقلاب 3 عربات بقطار الصعيد بمنطقة “المرازيق” وأنباء عن وجود إصابات

منذ 56 دقيقة أخبار مصر
عاجل.. انقلاب 3 عربات بقطار الصعيد بمنطقة “المرازيق” وأنباء عن وجود إصابات
أعلنت هيئة السكة الحديد، منذ قليل في بيان عاجل ، انقلاب 3 عربات بأحد قطارات خط الصعيد المكيفة ويحمل رقم983 القاهرة قنا، بمنطقة حوش محطة المرازيق بخط القاهرة السد العالى.
وعلى الفور انتقل المهندس سيد سالم لموقع الحادث، وأمر بسرعة انتقال معدات الرفع والأوناش وفريق الصيانة إلى موقع الحادث لمتابعته في أسرع وقت.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بفرق الإنقاذ  وعربات الإسعاف المجهزة إلي موقع القطار.

وصرح العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أن المعاينة الأولية أكدت انقلاب القطار القادم من القاهرة باتجاه محافظات الصعيد، وذلك بمحطة المرازيق.

هذا ولم تعلن وزارة الصحة عن وجود أي وفيات،  بينما أكد شهود العيان وجود الكثير من الإصابات بين صفوف ركاب القطار المنكوب والذين تم نقلهم في عربات الإسعاف.

 

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