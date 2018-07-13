الصحة: 34 مصابًا حصيلة ضحايا انقلاب قطار الصعيد بالمرازيق

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أعلنت وزارة الصحة منذ قليل، على لسان الدكتور أحمد محى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى أن إجمالي عدد المصابين إثر انقلاب قطار الصعيد المكيف بمنطقة المرازيق هم 34 مصابًا حتى الآن.

وأكد مساعد الوزير للطب العلاجى، تواجد 25 سيارة إسعاف فى موقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم توزيع المصابين على المستشفيات القريبة بالمنطقة حيث تم نقل عدد 17 مصابًا إلى مستشفى الهرم و9 لمستشفى الحوامدية، و8 للبدرشين.

وأشار “محى” إلى أن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قد أعطت توجيهاتها بسرعة نقل المصابين إلى مستشفيات الهرم والشيخ زايد التخصصى والهلال، مضيفاً أنها تتوجه الآن إلى مستشفى الهرم للإطمئنان على حالتهم.

يذكر أن هيئة السكك الحديدية كانت قد أعلنت في بيان لها منذ قليل عن انقلاب 3 عربات من قطار الصعيد رقم 986 مكيف القاهرة قنا، بمنطقة حوش محطة المرازيق بالجيزة، وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وانتقال فرق الصيانة والأوناش لرفع العربات المنقلبة.

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