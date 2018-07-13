شروط وتفاصيل القبول في المعهد الصحي للقوات المسلحة 2018

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صادق وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، القائد العام للقوات المسلحة ، الفريق محمد زكي ، خلال وقائع مؤتمر صحفي ، عقده اللواء طبيب مجدي أمين ، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، على قبول دفعة جديدة من المتطوعين ، في المعاهد الصحية للقوات المسلحة ، من الذكور والإناث ، من الحاصلين على الثانوية العامة « علمي علوم » ، أو الأزهرية « علمي » ، من خريجى العام الدراسي 2016 / 2017 ، و 2017 / 2018 ، وذلك في المعهد الصحي « ذكور » ، في حوش عيسى ، والمعهد الصحي « إناث » ، في أحمد جلال .

اللواء طبيب مجدي أمين ، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، أعلن شروط قبول الطلاب ، في المعاهد الصحية للقوات المسلحة المصرية ، وهي كالتالي :

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1. ألا يقل مجموع الطالب ، من الحاصلين على الثانوية العامة « علمي علوم » ، أو الأزهرية « علمي » ، عن نسبة 60% .

2. ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70% .

3. ألايقل السن عن 17 عاما ، ولا يزيد عن 21 عاما ، في الأول من أكتوبر 2018 .

4. أن يكون « الطالب / الطالبة » ، مصري الجنسية ، ومن أبوين مصريين ، وليس عن طريق التجنس .

5. أن يكون « الطالب / الطالبة » ، حسن السير والسلوك ، وغير « متزوج / متزوجة » ، ولم يسبق له / لها الزواج ، ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح ، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة .

6. أن يجتاز « الطالب / الطالبة » ، الاختبارات المحددة للقبول ، سواء كانت « طبية ، نفسية ، لياقة بدنية ، كشف هيئة ، والتحاليل الطبية » .

7. يشترط موافقة ولي الأمر ، على الالتحاق بالقوات المسلحة .

8. ألا يكون سبق ل« الطالب / الطالبة » ، الالتحاق بالقوات المسلحة ، وتم رفته ، كما يحق للمعهد ، استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا ، من المقبولين ، فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية .

9. لا يحق للفرد المتقدم ، الالتحاق بالكليات والمعاهد ، التابعة لوزارة التعليم العالي ، التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض .

مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، أعلن كذلك تفاصيل التقدم ، للمعهد الصحي للقوات المسلحة ، وهي كالتالي :

1. مدة الدراسة عامين دراسيين ، للحصول على الدبلوم الصحي .

2. يحصل الخريج على درجة رقيب متطوع ، في القوات المسلحة المصرية ، ويتدرج بعدها في الترقي ، إلى الدرجات الأخرى .

3. مناهج الدراسة في المعهد الصحي للقوات المسلحة ، هي ذاتها مناهج الدراسة المقررة ، في المعاهد المناظرة لها ، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

4. يتم إيفاد « المتطوع / المتطوعة » ، في بعثات داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، للتخصص في أفرع التمريض المختلفة .

5. يحصل المتطوع على الامتيازات والخدمات كافة ، التي تقدمها القوات المسلحة المصرية ، طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك .

– أماكن سحب ملفات القبول من المعهد الصحي للقوات المسلحة المصرية –

– « ذكور » في حوش عيسى .

– من المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « ذكور »، في كوبري القبة .

– من المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « إناث » في المعادي .

– من المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « إناث » ، في المركز الطبى العالمي .

– من المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « إناث » ، في الإسكندرية .

– من المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « إناث » ، في سوهاج .

– المعهد الصحى للقوات المسلحة « إناث » ، في أحمد جلال .

ويبدأ سحب ملفات التقدم ، للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة المصرية ، اعتبارا من يوم 1 يوليو 2018 ، وحتى 14 أغسطس من العام الحالي 2018 .

ويبدأ تقديم الملفات ، اعتبارا من يوم 15 يوليو 2018 ، حتى يوم 26 أغسطس من العام الحالي 2018 .

وتقديم الملفات في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ، « ذكور » ، في كوبري القبة ، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض « إناث » ، في المعادي .