«الإفتاء» تعلن غدا السبت أول أيام ذي القعدة للعام الهجري 1439

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أعلنت دار الإفتاء المصرية ، اليوم الجمعة ، أنها استطلعت هلال شهر « ذي القعدة » ، للعام الهجري 1439 ، بعد غروب شمس اليوم الجمعة ، عن طريق لجانها الشرعية في محافظات الجمهورية كافة ، حيث تستخدم أحدث الأجهزة ، من أجل إثبات رؤية الهلال .

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الجمعة ، أوضحت دار الإفتاء المصرية ، أن دخول شهر « ذي القعدة » ، يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية ، عن طريق رؤية الهلال ، لافتة في الوقت ذاته ، إلى ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة ، ليكون بذلك ، غدا السبت ، أول أيام شهر ذي القعدة .

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وأضافت دار الإفتاء في بيانها ، أن الاعتماد على الرؤية البصرية ، هو الأصل شرعا ، مع الاستئناس كذلك بالحساب الفلكي ، حيث إن المختار للفتوى ، أن الحساب الفلكي يَنْفى ولا يُثْبِت ، فيؤخذ به في نفي إمكانية ظهور الهلال ، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه ، وكذلك ، لا يعتمد عليه فى الإثبات ، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية ، حين لا يمنعه الحساب الفلكي .