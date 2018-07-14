«إسكان النواب» تناقش 15 طلب إحاطة عن مشكلات الصرف الصحي في اجتماعها المقبل (تفاصيل)

منذ 57 دقيقة أخبار مصر
«إسكان النواب» تناقش 15 طلب إحاطة عن مشكلات الصرف الصحي في اجتماعها المقبل (تفاصيل)
مجلس النواب

تستعد لجنة الإسكان في مجلس النواب ، برئاسة النائب المهندس معتز محمود ، لمناقشة 15 طلب إحاطة ، في اجتماعها المزمع إقامته ، خلال الأسبوع الحالي ، حيث تختص جميع طلبات الإحاطة ، بمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي ، في محافظات الجمهورية كافة .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، تفاصيل طلبات الإحاطة ، المقرر أن تناقشها لجنة الإسكان في مجلس النواب ، برئاسة النائب المهندس معتز محمود ، في اجتماعها المقبل ، وهي كالتالي :

1. طلبا إحاطة ، قدمهما النائبين صلاح الحصاوي ، ومحمد خليفة ، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي ، في بعض القرى بمحافظة الغربية .

2. طلب إحاطة ، بشأن عدم إدراج تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل ، في منطقة شرق السكة الحديد ، في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية ، وذلك رغم وجود اعتماد مالي للمشروع .

3. طلب إحاطة ، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي ، في قرية الطبايخة في السنبلاوين ، في محافظة الدقهلية .

4. طلب إحاطة ، بشأن تلوث مياه الشرب ، وانقطاعها المستمر ، عن دائرة بولاق الدكرور ، في محافظة الجيزة .

5. طلب إحاطة ، بشأن عدم تسليم مشروع الصرف الصحي ، في قرية منيل السلطان ، في محافظة البحيرة ، رغم الانتهاء من المشروع .

6. طلب الإحاطة ، المقدم من النائب محمد الحسيني ، بشأن إنشاء وتنفيذ بعض المشروعات ، الخاصة بأعمال الصرف الصحي ، في نطاق حي بولاق الدكرور ، في محافظة الجيزة .

7. طلب إحاطة ، بشأن تردي وسوء حالة البنية التحتية ، لدائرة بولاق الدكرور ، في محافظة الجيزة .

8. طلب إحاطة ، بشأن انقطاع المياه ، عن أحياء « العمرانية ، الهرم ، الطالبية ، وبولاق الدكرور » ، في محافظة الجيزة .

9. طلبات إحاطة ، بشأن عدم تطوير شبكة الصرف الصحي ، في بعض المناطق بحي الزاوية الحمراء ، ومعاناة بعض المناطق في حي الزاوية الحمراء ، من مشكلات الصرف الصحي .

10. طلب إحاطة ، بشأن موقع محطة رفع الصرف الصحي ، لقرية كوم أبو شبل ، في مركز أبنوب ، بمحافظة أسيوط .

11. طلب إحاطة ، بشأن عدم الموافقة ، على توفير قطعة أرض ، مساحتها 3 أفدنة ، بهدف إنشاء محطة مياه ، في قرية سافولا ، لخدمة مجلس قروي شلقام ، في محافظة المنيا .

12. طلب بشأن عدم الانتهاء ، من مشروع الصرف الصحي ، في قرية الجبلاء ، بمركز قنا .

13. طلب إحاطة ، بشأن عدم توصيل المرافق ، في العمارات التي بنتها الدولة ، في قرية عرب العطيات البحرية ، في مركز أبنوب ، في محافظة أسيوط .