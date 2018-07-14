«إسكان النواب» تناقش 15 طلب إحاطة عن مشكلات الصرف الصحي في اجتماعها المقبل (تفاصيل)

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تستعد لجنة الإسكان في مجلس النواب ، برئاسة النائب المهندس معتز محمود ، لمناقشة 15 طلب إحاطة ، في اجتماعها المزمع إقامته ، خلال الأسبوع الحالي ، حيث تختص جميع طلبات الإحاطة ، بمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي ، في محافظات الجمهورية كافة .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، تفاصيل طلبات الإحاطة ، المقرر أن تناقشها لجنة الإسكان في مجلس النواب ، برئاسة النائب المهندس معتز محمود ، في اجتماعها المقبل ، وهي كالتالي :

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1. طلبا إحاطة ، قدمهما النائبين صلاح الحصاوي ، ومحمد خليفة ، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي ، في بعض القرى بمحافظة الغربية .

2. طلب إحاطة ، بشأن عدم إدراج تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل ، في منطقة شرق السكة الحديد ، في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية ، وذلك رغم وجود اعتماد مالي للمشروع .

3. طلب إحاطة ، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي ، في قرية الطبايخة في السنبلاوين ، في محافظة الدقهلية .

4. طلب إحاطة ، بشأن تلوث مياه الشرب ، وانقطاعها المستمر ، عن دائرة بولاق الدكرور ، في محافظة الجيزة .

5. طلب إحاطة ، بشأن عدم تسليم مشروع الصرف الصحي ، في قرية منيل السلطان ، في محافظة البحيرة ، رغم الانتهاء من المشروع .

6. طلب الإحاطة ، المقدم من النائب محمد الحسيني ، بشأن إنشاء وتنفيذ بعض المشروعات ، الخاصة بأعمال الصرف الصحي ، في نطاق حي بولاق الدكرور ، في محافظة الجيزة .

7. طلب إحاطة ، بشأن تردي وسوء حالة البنية التحتية ، لدائرة بولاق الدكرور ، في محافظة الجيزة .

8. طلب إحاطة ، بشأن انقطاع المياه ، عن أحياء « العمرانية ، الهرم ، الطالبية ، وبولاق الدكرور » ، في محافظة الجيزة .

9. طلبات إحاطة ، بشأن عدم تطوير شبكة الصرف الصحي ، في بعض المناطق بحي الزاوية الحمراء ، ومعاناة بعض المناطق في حي الزاوية الحمراء ، من مشكلات الصرف الصحي .

10. طلب إحاطة ، بشأن موقع محطة رفع الصرف الصحي ، لقرية كوم أبو شبل ، في مركز أبنوب ، بمحافظة أسيوط .

11. طلب إحاطة ، بشأن عدم الموافقة ، على توفير قطعة أرض ، مساحتها 3 أفدنة ، بهدف إنشاء محطة مياه ، في قرية سافولا ، لخدمة مجلس قروي شلقام ، في محافظة المنيا .

12. طلب بشأن عدم الانتهاء ، من مشروع الصرف الصحي ، في قرية الجبلاء ، بمركز قنا .

13. طلب إحاطة ، بشأن عدم توصيل المرافق ، في العمارات التي بنتها الدولة ، في قرية عرب العطيات البحرية ، في مركز أبنوب ، في محافظة أسيوط .