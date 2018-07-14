انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات بحد أدنى 96.10% للشعبة العلمية

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ينطلق ماراثون التنسيق للالتحاق بالجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام، بشعبتيها العلمية والأدبية يوم الإثنين المقبل الموافق 16/7/2018 ويستمر حتى الجمعة الموافق 20/7/2018.

حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، في بيان صادر لها اليوم السبت، أن الإثنين المقبل هو اليوم الأول في سباق المرحلة الأولى لتنسيق الالتحاق بالجامعات، للعام الجامعي 2018-2019.

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وأضافت الوزارة خلال البيان، أن أعداد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى يقدر بحوالي 126 ألفًا و807 طالبًا وطالبة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب الشعبة العلمية هو 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% فأكثر، وإجمالي عدد الطلاب بهذه الشعبة 28 ألف طالب وطالبة.

أما بخصوص طلاب شعبة علمي رياضيات، فإن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الاولى من التنسيق هو 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر، وإجمالي عدد طلاب يبلغ 15 ألفًا و267 طالبًا وطالبة.

أما عن الحد الأدنى للشعبة الأدبية، فهو 328 درجة فأكثر وهي نسبة 80% فأكثر، بإجمالي عدد طلاب 83 ألفًا و539 طالبًا وطالبة.

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أعلن نتيجة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018 بنسبة نجاح بلغت 74.3%.

وكان إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان في الدور الأول 715 ألفا و644 طالبا وطالبة، في الشعبتين العلمية والأدبية أدى منهم الامتحان فقط 556 ألفا و284 طالبًا، ونجح منهم 413 ألفا و79.