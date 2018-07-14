8 معلومات عن مميزات نظام التأمين الصحي الجديد.. تعرف عليها

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى ، من تطبيق قانون التأمين الصحي ، في محافظة بورسعيد ، وذلك بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه ، حيث ينتفع بخدماته المصريين كافة ، دون تحمل أعباء مالية ، وذلك بعد سداد الاشتراكات المقررة سلفا .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، 8 معلومات عن مميزات ، لصالح المريض ، وذلك مع تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد ، وهي كالتالي :

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1. يحظر في قانون التأمين الصحي الجديد ، أن يعمل أفراد المنظومة الطبية ، في القطاع الخاص .

2. النظام الصحي الجديد ، يوفر العلاج في التخصصات الطبية كافة ، دون سقف .

3. يتم ميكنة الخدمات الصحية كافة ، فضلا عن ربطها بالمستشفيات الموجودة ، داخل كل محافظة .

4. تخضع كل أسرة في قانون التأمين الجديد ، إلى إشراف طبيب ، يكون مسؤولا عنها .

5. يحصل كل منتفع بنظام التأمين الصحي الجديد ، على كارت تأميني ، يستطيع الحصول من خلاله ، على الخدمة من أي مكان ، داخل جمهورية مصر العربية .

6. يستطيع المواطن استرداد أي مبالغ مالية ، أنفقها على العلاج في مستشفى خاص ، بموجب فاتورة لهيئة التأمين الصحي .

7. ملف طبي لكل مريض ، يشرح تاريخه المرضي ، ما يسهل آليات العلاج ، مع تغيير الفرق الطبية .

8. تتحمل الدولة جميع الاشتراكات ، عن غير القادرين ، بشكل سنوي .