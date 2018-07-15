تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 يوليو 2018

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأحد ، الموافق 15 يوليو من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأحد ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، وكذلك ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على السواحل الشمالية ، كما تنشط كذلك ، على البحر المتوسط ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته ، تكون مضطربة جدا ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأحد ، الموافق 15 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– القاهرة : 25 – 36 .
– وسط الدلتا : 25 – 35 .
– الإسكندرية : 25 – 31 .
– بلطيم : 26 – 32 .
– مطروح : 24 – 29 .
– السلوم : 23 – 31 .
– سيوة : 23 – 37 .
– بورسعيد : 25 – 32 .
– دمياط : 25 – 32 .
– العريش : 23 – 33 .
– رفح : 22 – 34 .
– الإسماعيلية : 24 – 37 .
– السويس : 24 – 36
– رأس سدر : 26 – 36
– نخل : 21 – 36 .
– نويبع : 27 – 37 .
– طابا : 24 – 36 .
– سانت كاترين : 19 – 32 .
– الطور : 27 – 34 .
– شرم الشيخ : 28 – 36 .
– الغردقة : 29 – 37 .
– مرسى علم : 28 – 35 .
– الفيوم : 26 – 37 .
– بني سويف : 25 – 37 .
– المنيا : 24 – 37 .
– أسيوط : 25 – 36 .
– سوهاج : 25 – 37 .
– قنا : 26 – 38 .
– الأقصر : 26 – 39 .
– أسوان : 27 – 39 .
– أبو سمبل : 27 – 38 .
– الوادي الجديد : 25 – 39 .
– شلاتين : 27 – 36 .
– أبو رماد : 27 – 37 .
– رأس حدربة : 28 – 37 .
– حلايب : 28 – 37 .
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