«الأرصاد» تتوقع ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال أسبوع

Advertisements

تشهد مصر اتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ، بداية من غدا الإثنين ، بمعدل درجة يوميا ، وتبلغ الموجة الحارة ذروتها ، في نهاية الأسبوع ، حيث تسجل درجات الحرارة ، 39 درجة مئوية ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأحد ، الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وخلال تصريحات لقناة « إكسترا نيوز » ، قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن مصر سوف تشهد هذا الأسبوع ، نسب رطوبة أقل من الأسبوع الماضي ، بسبب نشاط الرياح ، الذي يقلل تكون الشبورة المائية .

Advertisements

ولفت الدكتور أحمد عبد العال ، إلى أن سبب ارتفاع الرطوبة في الجو ، يعود لمنخفض الهند الموسمي ، الذي تتأثر به البلاد في فصل الصيف ، حيث يتشبع ببخار المياه ، عند مروره على المسطحات المائية ، فيزيد من رطوبته ، لتصبح السواحل أكثر المناطق تأثرا بهذا المنخفض .