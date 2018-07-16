المسابقة الكبرى للتطوير الشامل: شروط وخطوات التقديم في مسابقة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

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المسابقة الكبرى للتطوير الشامل، مسابقة كبرى تدشنها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تحت مسمى “المسابقة الكبرى للتطوير الشامل”، وقد قامت الشركة بإصدار بيان منشور على الصفحة الرسمية للشركة تم الإعلان فيه عن المسابقة.

وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل قطاع من أربعة هندسات قد تم تحديدها مسبقاً وهي “قرى جنوب دمياط، قرى شربين، طلخا، قرى سيدي سالم”.

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والمسابقة الكبرى تهدف إلى اختيار “أفضل مدير عام، شؤون تجارية، وأفضل هندسة، وأفضل مدير عام، وأفضل مدير هندسة، وأفضل رئيس شبكات، وأفضل كشاف، وأفضل محصل، وأفضل فني، وأفضل إداري، وأفضل عامل”.

وقد أوضح البيان الصادر عن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن هدف المسابقة الكبرى للتطوير الشامل هو “تحفيز روح التنافس بين جموع العاملين في مختلف القطاعات التابعة لها، لضمان الشركة إرضاء عملائها بكل الطرق.

المسابقة الكبرى للتطوير الشامل

وقد نص بيان الشركة على التالي “السادة العملاء بالمناطق التالية رأيك مهم، طلخا، قرى شربين، قرى سيدي سالم، قرى جنوب دمياط” الأماكن اللي داخله مسابقتنا للتطوير إيه المشاكل اللي بتقابلك من وجهة نظرك ومحتاجين نحلها ونطورها، رأيك يهمنا لأن أيد مع أيد نطور ونغير، المسابقة الكبرى للهندسات للتطوير الشامل، بين الأربعة قطاعات أربعة هندسات تم تحديدها متمثلة في اختيار أفضل قطاع، ومدير عام شؤون تجارية، هندسية، مدير عام، مدير هندسة، رئيس شبكات، كشاف، محصل، فني، إداري، عامل” مرحلة أولى، وذلك حرصاً من الشركة على تطوير الأداء والحصول على الرضا التام للسادة العملاء من حيث الخدمات المقدمة وتحسين الشبكة عن طريق رفع أعلى درجات التنافس بين السادة العاملين بالهندسات، وإنهاء أسباب شكاوى السادة المواطنين”.

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