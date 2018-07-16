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استعلام أسماء مستفيدي الدعم السكني 2018 للدفعة السابعة من وزارة الإسكان برقم الهوية، حيث أعلنت وزارة الإسكان السعودية اليوم عن طرح “دفعة شهر يناير” من منتجات الدعم السكني والبالغ إجماليها ثلاثمائة ألف منتج سكني مدعم، سوف يتم تخصيصهم خلال عام 2018، وسوف يتم إطلاق المنتجات السكنية على دفعات كل شهر ميلادي كما هو متبع خلال حملة سكني عام 2017.

وتتضمن المنتجات السكنية قروض التمويل العقاري، وقروض للوحدات السكنية، وقروض لقطع الأراضي الجاهزة للبناء، وسوف يتم الاعتماد على نظام الحجز على الخريطة من “برنامج وافي” من أجل استكمال إجراءات التخصيص، وسوف يتم الاستعلام من خلال رابط أسماء مستفيدي الدعم السكني 2018 للدفعة السابعة.

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استعلام أسماء مستفيدي الدعم السكني 2018

وقد أعلن ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي والمشرف على برامج الدعم السكني الأمير سعود بن طلال قد أعلنا اليوم الموافق الأحد الخامس عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2018 عن طرح منتجات الدفعة السابعة من الدعم السكني السعودي.

وتضمنت الدفعة السابعة من الدعم السكني 2018 على إجمالي 25048 منتج مدعوم ومنهم ثمانية آلاف وثلاثمائة قرض تمويل عقاري يخصص لمن على قوائم انتظار الصندوق العقاري السعودي.

كما تضمن أيضا البرنامج على ثمانية ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين قطعة أرض، وكذلك ثمانية آلاف ومائتين وحدة سكنية، وسوف يتم الاستعلام عن المستفيدين من المنتجات المدعومة من خلال رابط استعلام وزارة الإسكان 2018.

وقد أعلن وزير الإسكان عن إجراءات التخصيص عبر “بوابة إسكان وموقع صندوق التنمية العقاري” كما تم الإشارة إلى تراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين مائتين وخمسين ألف ريال وحتى سبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي، وتم التأكيد على مراعاة معايير الجودة العمل على تلبية احتياجات الأسر السعودية.

كيفية الاستعلام عن المستفيدين من سكني 2018

ويتم الاستعلام عن المستفيدين من خلال رابط أسماء مستفيدي الدعم السكني 2018 بالسعودية من خلال “بوابة سكني 2018” وهي الموقع الرسمي ويتم الاستعلام عن طريق كتابة رقم الهوية المتقدم من أجل الحصول على منتجات الدعم السكني.

وقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية اليوم الموافق الخامس عشر من شهر يوليو عن تفاصيل “منتجات الدعم السكني للدفعة السابعة”، على أن يتم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط أسماء مستفيدي الدعم السكني من خلال رابط بوابة سكني 2018.

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