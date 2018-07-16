تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 16 يوليو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الإثنين ، على السواحل الشمالية للبلاد ، حار على باقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، وكذلك ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط أيضا على السواحل الشمالية الغربية ، وتنشط كذلك على البحر المتوسط. ما يؤدي بدوره. إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، الموافق 16 يوليو من العام الحالي 2018 ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 25 – 37 .

– وسط الدلتا : 24 – 36 .

– الإسكندرية : 25 – 31 .

– بلطيم : 25 – 32 .

– مطروح : 25 – 31 .

– السلوم : 22 – 33 .

– سيوة : 24 – 38 .

– بورسعيد : 25 – 34 .

– دمياط : 25 – 34 .

– العريش : 23 – 35 .

– رفح : 22 – 35 .

– الإسماعيلية : 24 – 37 .

– السويس : 25 – 36 .

– رأس سدر : 26 – 38 .

– نخل : 20 – 37 .

– نويبع : 27 – 35 .

– طابا : 22 – 33 .

– سانت كاترين : 19 – 32 .

– الطور : 25 – 35 .

– شرم الشيخ : 27 – 39 .

– الغردقة : 29 – 38 .

– مرسى علم : 29 – 36 .

– الفيوم : 26 – 37 .

– بني سويف : 25 – 37 .

– المنيا : 23 – 37 .

– أسيوط : 25 – 37 .

– سوهاج : 25 – 37 .

– قنا : 26 – 38 .

– الأقصر : 25 – 39 .

– أسوان : 27 – 39 .

– أبو سمبل : 27 – 39 .

– الوادي الجديد : 25 – 40 .

– شلاتين : 26 – 40 .

– أبو رماد : 27 – 39 .

– رأس حدربة : 28 – 38 .

– حلايب : 28 – 38 .