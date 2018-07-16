بعد قليل.. « الشرطة» تعلن شروط قبول طلاب الثانوية العامة للدراسة بها

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تنظم أكاديمية الشرطة ، بعد قليل ، مؤتمرا صحفيا في مقر الأكاديمية بالتجمع الخامس ، لإعلان قبول دفعة جديدة من الطلاب ، الراغبين في الدراسة بكلية الشرطة ، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية ، من خريجي 2018 .

ويعلن اللواء الدكتور أحمد إبراهيم ، رئيس أكاديمية الشرطة ، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد قليل ، شروط القبول في كلية الشرطة ، بالنسبة لطلاب الثانوية العامة ، أو الثانوية الأزهرية ، كما يوضح شروط القبول في كلية الشرطة ، سنيا وبدنيا ، فضلا عن الإعلان عن مجموع القبول للدراسة في كلية الشرطة .

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ويحضر المؤتمر ، قيادات من أكاديمية الشرطة ، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام المسموع ، والمقروء ، والمرئي .

وكان المئات من طلاب الثانوية العامة 2018 ، توافدوا أمس الأحد ، برفقة أولياء أمورهم ، على مديريات التربية والتعليم ، لتقديم تظلمات أبنائهم المتضررين من نتائجهم ، في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة ، للعام الدراسي 2017 / 2018 .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، أعلنت مواعيد بدء تقديم التظلمات ط لطلاب الثانوية العامة ، المتضررين من نتائجهم ، في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة ، للعام الدراسي 2018 / 2017 ، وحددت كذلك ، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم ، عن طريق سداد مبلغ « 100 جنيه » ، عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم تظلم بشأنها ، في تحد البنوك الوطنية ، وذلك لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، كما تقدم طلبات الاطلاع في المادة ، أو المواد المطلوب الاطلاع عليها ، إلى مندوب لجنة النظام والمراقبة ، الموجود في المديريات التعليمية التي تتبع اللجنة ، أو في المقار التي حددتها اللجنة ، مرفقا بها الإيصال الدال على السداد .