شروط التقديم في الكليات العسكرية 2018 : الحد الأدنى للالتحاق بالكلية الحربية

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شروط التقديم في الكليات العسكرية 2018، الإلتحاق بالكليات العسكرية 2018 هو هدف فئة كبيرة من الطلاب وذلك لأن الكليات العسكرية تقدم العديد من المزايا، لذلك هي من الكليات التي يتمنى العديد من الطلبة التقديم بها، وهناك الكثير من الكليات العسكرية، وكل قسم هو بخلاف القسم الآخر وفق درجات كل طالب وشعبة كل طالب، ومن خلال المقال نحن نقدم لكم اليوم جميع الشروط بشأن الكليات العسكرية، إلى جانب الحد الأدنى للقبول في الكليات العسكرية.

شروط التقديم في الكليات العسكرية 2018

ولقد صرح وزير الدفاع والإنتاج الحربي “محمد ذكي” عن استقباله لدفعات حديثة للكليات العسكرية، من طلبة الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، للتقديم بالكليات العسكرية، والجوية، والبحرية، والفنية، وأيضا طب القوات المسلحة، والمعاهد الحربية، ومن أثناء المقالة نقدم لكم بشكل واضح كافة الشروط المطلوبة من أحل الالتحاق الكليات العسكرية، والشروط اللازمة للالتحاق بالكليات العسكرية، من من طلبة الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية للسنة الدراسية 2018/2019.

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شروط القبول في الكليات العسكرية 2018

ولدينا كافة الشروط والمتطلبات المتعلقة بالإلتحاق في الكليات والمعاهد العسكرية تلك السنة وسوف نوضحها لكم الآن:-

1. أن يمتلك الطالب الجنسية المصرية من الأب والأم.

2. أن تكون شهادة إتمام الثانوية العامة أو الأزهرية، أو ما يعادلها برفقة الطالب.

3. ألا تتعدى مدة تقديمه عن سنة من الحصول على الشهادة الثانوية، وألا يكون ملتحق بإحدى الكليات، وأن يجتاز السنة الدراسية بنجاح.

4. ألا يكون عنده حكم جنائي، أو جريمة شرف، وأن يتمتع الطالب بحسن السير والسلوك.

5. ألا يكون الطالب متزوج أو كان له زواج سابق، وأن لا يتزوج خلال فترة الدراسة.

6. لا يقبل الطالب في حالة إعفاءه نتيجة عدم اللياقة الطبية.

7. لا يتم قبول طول الذكور أقل من 170 سم، فقط الكلية الجوية يمكن أن يتم قبولة عند طول 158 سم.

8.أن يكون الطالب لائق طبيا.

9. أن ينجح الطالب في اختبارات اللياقة البدنية، وينجح في قفزة الثقة من المرة الأولى، ويجتاز الاختبار الطبي، والنفسي، يتم اختبار المعلومات العامة للطالب أيضا، وكشف الهيئة.

10. يجب على الطالب أن يرتدي الملابس العسكرية طول مدة دراسته بالمعهد.

11. يجب على الطالب أن يلتزم بكافة الشروط والتعليمات التى تنص عليها الكليات والمعاهد العسكرية.

توجيهات مكتب التنسيق الخاصة بالتقديم في الكليات والمعاهد العسكرية 2018

تهتم القوات المسلحة بتوفير طرق الراحة للتسهيل على كل طالب مصري طريقة التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية، فعمدت إلى إنشاء مكتب التنسيق من أجل القبول بكليات ومعاهد عسكرية وهي:

الكلية الحربية.

الكلية البحرية.

الكلية الجويـة.

الكلية الفنية العسكرية.

كلية الدفاع الجوي.

كلية الطب بالقوات المسلحة.

المعهد الفني للقوات المسلحة.

وذلك لكل طالب حاصل على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الفنية وما يعادلها وفقا لشروط كل كلية ومعهد، وفقا للتخصصات التي تبينها القوات المسلحة.

الحد الأدنى للقبول في الكليات العسكرية

تنسيق الكلية الحربية :

أفصحت الكلية الحربية هذه السنة عن قبول طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية كحد أدنى للتقديم بنسبة 70%، وألا يكون عمر الطالب يزيد عن 21 سنة في شهر نوفمبر القادم.

تنسيق الكلية الجوية :

افصحت الكلية الجوية عن قبول طلبة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي وما يعادلها كحد ادنى 60%، وألا يكون عمر الطالب اكثر عن 21 عام في شهر نوفمبر القادم.

تنسيق الكلية البحرية:

افصحت الكلية البحرية عن فتح باب القبول لطلبة الثانوية العامة الشعبة العلمية وحسب سواء علوم أو رياضيات، وبحد أدنى 70%، إلى جانب حصول الطالب على 70% في مادة الرياضيات، وألا يكون عمر الطالب اكثر من 21 سنة في شهر نوفمبر القادم.

تنسيق كلية الدفاع الجوي:

افصحت كلية الدفاع الجوي عن فتح باب القبول لطلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها بشعبة علمي رياضيات وحسب، ولا تنقص درجات الطالب عن نسبة 85%، وألا يكون عمر الطالب اكثر من 21 سنة في شهر نوفمبر القادم.

تنسيق الكلية الفنية العسكرية:

افصحت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب القبول للطلبة من شعبة علمي رياضة وحسب، ويجب تحصل الطالب على حد أدنى 92%، ولا يكون عمر أكثر من 21 سنة في شهر نوفمبر القادم.

تنسيق طب القوات المسلحة:

افصحت كلية طب القوات المسلحة عن فتح باب القبول لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من شعبة علمي علوم وحسب، على أن يكون الحد الأدنى للقبول 97%، وألا يكون عمر الطالب أكثر من 21 سنة في شهر نوفمبر القادم.

موعد وأماكن مكاتب تنسيق الكليات العسكرية

مكتب تنسيق الكلية الحربية، في القاهرة ميعاد سحب الأوراق بداية من 3 يوليو من العام الحالي 2018.

مكتب تنسيق نادي الفتح في الإسكندرية في الجهه الشمالية سيدي جابر، التقديم وميعاد سحب الأوراق 28 /7/ 2018.

مكتب تنسيق أسيوط بالمنطقة الجنوبية العسكرية، التقديم وميعاد سحب الأوراق يوم 28 /7/ 2018.

وسيتم القيام بإجراء الكشف الطبي في مستشفى مصطفى كامل العسكري، وذلك من أجل الطلاب المتقدمين من محافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة بها.

مميزات التقديم في الكليات العسكرية

تتميز الكليات العسكرية بالكثير من المزايا ومن أهمها:

1. يتم إتاحة إقامة بشكل كامل للطلبة وإتاحة المسكن والملبس لهم إلى جانب وجبات غذائية تقدم للطلاب.

2. يتم مزاولة الكثير من النشاطات العلمية والرياضية، والشروع في تنمية المهارات.

3. إستعمال أساليب جديدة في الدراسة لأعلى المستويات.

4. يتم إرسال الطالب إلى البعثات الخارجية.

5. يأخذ كافة الطلبة مصروف رمزي بصورة بسيطة إلى جانب سكن مميز.

يستطيع الطالب عبر الدخول إلى موقع وزارة الدفاع الرسمي الاطلاع على جميع الشروط الخاصة بطلبة الثانوية العامة وما يعادلها، لمعرفة جميع الشروط والتعليمات المتعلقة بالتقديم في الكليات العسكرية.