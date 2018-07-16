«القوى العاملة»: «23 يوليو» إجازة بـ«أجر كامل» للعاملين في القطاع الخاص

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أعلنت وزارة القوى العاملة ، برئاسة محمد سعفان ، أن يوم الإثنين المقبل ، الموافق 23 يوليو من العام الحالي 2018 ، سوف يكون إجازة بـ«أجر كامل» ، للعاملين ي القطاع الخاص ، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو .

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الإثنين ، قدم وزير القوى العاملة ، أخلص التهاني لعمال مصر ، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو ، وأضاف : « عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل ، للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، ويجوز لصاحب العمل ، تشغيل العامل في هذا اليوم ط إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم ، مثلي الأجر » .

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وكذلك ، أصدرت وزارة القوى العاملة ، منشورا وجهته إلى مديريات القوى العاملة ، في محافظات الجمهورية كافة ، لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها ، تنفيذ هذه الإجازة ، داخل المنشآت والشركات .