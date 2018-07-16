كلية الشرطة تعلن عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والضباط المتخصصين.. شروط القبول في كلية الشرطة

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صرح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من “طلاب الثانوية العامة” بحد أدنى خمسة وستين في المئة اعتباراً من يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري لعام 2018 وحتى يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس القادم، لمدة ثلاثة أسابيع.

كما أعلن وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بكلية الشرطة بحد أدنى “جيد” على الأقل اعتباراً من يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو لعام 2018 وحتى يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس القادم.

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وقد أعلن مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور أحمد إبراهيم قائلاً “أن التخصصات المطلوبة بكلية الضباط المتخصصين بكلية الشركة تشمل كليات: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، والهندسة، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والإعلام، والتجارة، والسياحة والفنادق، والآداب، والخدمة الاجتماعية، والتربية الموسيقية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والزراعة، والعلوم، والتربية النوعية، والألسن تخصص أسباني، وصيني”.

شروط القبول في كلية الشرطة 2018

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين بالميلاد، ومن غير تجنيس، وغير مزدوج الجنسية. أن يكون المتقدم حاصل على التعليم الثانوية العام من داخل أو من خارج البلاد أو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية، أو الشهادات المعادلة للعام الحالي أو العام السابق بشرط أن يكون مقيد بأحد الكليات أو المعاهد. أن يكون المتقدم حسن السمعة، ومحمود السيرة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف الأمانة هو أو أحد والديه، أو أحد أقاربه من الدرجة الثالثة. أن لا يكون الطالب متزوج، وأن تقرر الجهات الطبية المختصة اجتيازه لشروط اللياقة الطبية، والنفسية المطلوبة. أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بكلية الشرطة، ويلتزم بخدمة الوزارة لمدة عشرة سنوات على الأقل من تاريخ التخرج. أن يختار الطالب اختبارات المقاس والقوام، والطب النفسي، والرياضي، والقدرات، والسمات الشخصية، والهيئة، والكشف الطبي، والاختبارات النفسية. أن يجتاز الطالب قفزة الثقة، واختبارات الجري، والوثب، والبطن، والعقلة، والسباحة، واجتياز الاختبار الطبي المتقدم.

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