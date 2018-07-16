الزراعة ترد على نبأ وجود بيض صيني بلاستيك داخل الأسواق المصرية

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انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الشائعات عن وجود البيض الصيني البلاستيك وخصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر، وفيس بوك” كما انتشرت العديد من الفيديوهات التي تؤكد على وجود مصانع صينية تقوم بتصنيع البيض وتصديره إلى العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول العالم العربي مثل دول المغرب العربي.

وقد أعلنت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة الدكتورة “منى محرز” عن إصدارها بيان عما تناولته السوشيال ميديا عن “انتشار بيض صيني مصنوع من البلاستيك داخل الأسواق المصرية”، وقد وصفت الخبر “أنه شائعة تفتقد العقلانية وغير مبررة”.

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وأكدت الدكتورة “منى محرز” قائلة “أن جمهورية مصر العربية لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، وبأن الدولة المصرية لا تستورد البيض نهائياً بل بدأنا بالفعل بتصدير البيض المبستر”.

وأوضحت “أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديها العديد من منافذ البيع في محافظات جمهورية مصر العربية مع اتحاد الدواجن للحفاظ على الأسعار في السوق المصرية”.

وقد أكدت “على ضرورة تحرير الدقة في تداول المعلومات” وأضافت قائلة “أن البيض المصري آمن تماماً، ويخضع للاشتراطات الصحية المعتمدة تبعاً لمعايير الأمان”.

وقد نفى عبدالعزيز السيد “رئيس شعبة الدواجن للغرفة التجارية بالقاهرة” ما يتم تداوله عن تداول بيض صيني مصنوع من البلاستيك في الأسواق المصرية، وأكد على أن الدولة المصرية لا تستورد البيض، بل إنتاجنا يتراوح سنوياً بين أحد عشر واثنا عشر مليار بيض تكفي وتزيد عن حاجة السوق المصري.

وأكد أن تلك المعلومات تعد مجرد شائعات وعارية تماماً من الصحة، وطالب من الجميع تحري الدقة في تداول أي أخبار من شأنها إثارة القلاقل داخل المجتمع المصري.

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