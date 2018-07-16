رسمياً الاثنين القادم إجازة للقطاع العام والخاص.. وغداً مفاجأة سارة لموظفي الدولة

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أعلنت الحكومة المصرية عن منح العاملين في القطاع العام وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام إجازة رسمية يوم الاثنين القادم الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقد قرر مجلس الوزراء المصري أن يتم اعتبار يوم الاثنين القادم يوم عطلة رسمية تبعاً لانفوجراف العطلات الرسمية لعام 2018، كما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن يتم اعتبار يوم الاثنين القادم إجازة لجميع العاملين في القطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

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وقد أعلن محمد سعفان عن خالص تهانيه إلى عمال جمهورية مصر العربية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وقد تم إصدار بيان رسمي تم الإعلان فيه أن “عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل تبعاً لهذه الحالة إعطائه مثلي الأجر”.

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وقد أعلن محمد معيط وزير المالية المصري عن إصدار منشور إلى مديريات القوى العاملة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة في الشركات والمنشآت بدءاً من يوم غد الموافق الثلاثاء.

إلى جانب صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة المصرية متضمنة “العلاوات الدورية، والعلاوات الاستثنائية والخصم الضريبي”، تبعاً للميعاد الاستثنائي لصرف مرتبات شهر يوليو لعام 2018، بسبب انتهاء العام المالي القديم، إلى جانب صرف علاوة دورية بنسبة سبعة في المئة للموظفين بحد أدنى خمسة وستين جنيهاً اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري، وعلاوة أخرى استثنائية.

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