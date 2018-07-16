السيسي يوجه بالتعاون مع شركات عالمية لتوطين التكنولوجيا في مصر

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين ، اجتماعا مع وزير الدولة للإنتاج الحربي ، اللواء الدكتور محمد سعيد العصار ، بهدف استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة للوزارة ، في الفترة المقبلة ، فضلا عن خطة تطوير المصانع والشركات التابعة لها ، فضلا عن التطوير الشامل للمعدات والقوى البشرية ، ومنظومات الجودة والتدريب والتسويق ، لإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطورا ، إضافة إلى المشاركة بصورة أكبر ، في خطط التنمية الشاملة للدولة ، والمشروعات القومية .

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكد أهمية الاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع ، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، لافتا إلى أهمية دورها ، في تنمية الاقتصاد الوطني ، والنهوض بالصناعة الوطنية ، إضافة إلى سد احتياجات السوق المحلية. من المنتجات الصناعية وتصدير فائض الإنتاج ، إلى جانب الدور الأساسي لهذا القطاع ، في تطوير المنتجات العسكرية ، بهدف تغطية احتياجات القوات المسلحة .

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه بضرورة تعزيز التعاون ، بين وزارة الإنتاج الحربي ، وكبرى الشركات العالمية المتخصصة ، بما يؤدي إلى امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في مصر ، ويفتح كذلك ، المجال أمام آفاق جديدة في الصناعة ، تستند إلى القدرة على الابتكار والتطوير ، عن طريق الاستعانة بالإمكانات المحلية ، إضافة إلى المساهمة في تحقيق انطلاقة صناعية. وإنشاء مشروعات متطورة ، تكون بمثابة قاطرة للاقتصاد المصري .

وأكد السفير بسام راضي ، أن وزير الدولة للإنتاج الحربي ، استعرض خلال الاجتماع ، جهود الوزارة ، بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات في الدولة ، بالاستعانة بقطاعات مختلفة ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن الوزارة ، تهدف إلى استغلال الموارد الوطنية بالصورة المثلى ، ومساعدة مؤسسات الدولة ، من أجل تحقيق أهداف التنمية ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وفق أحدث المعايير .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قدم الدكتور محمد سعيد العصار ، تقريرا عن أفاق التعاون ، بين وزارة الإنتاج الحربي ، وعدد من الدول ، من بينها « العراق ، روسيا ، ألمانيا ، والصين » ، بما يساهم في تبادل الخبرات ، بين العاملين في شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية ، إضافة إلى التسويق لمنتجات شركات الإنتاج الحربي ، في الأسواق العالمية ، بما يساهم في ارتفاع العائدات من العملات الأجنبية ، فضلا عن زيادة الصادرات .