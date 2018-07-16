حذف 1.2 مليون مواطن من البطاقات التموينية.. والوزارة تعلن الأسباب

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الإثنين ، قرارها بحذف 1.2 مليون مواطن ، من أصل 5 ملايين مواطن ، موجودين عن طريق الخطأ ، على قاعدة بيانات البطاقات التموينية في الوزارة ، وذلك بعد الانتهاء ، من مراجعة سجلات شهادات الوفاة ، في وزارتي الداخلية والصحة .

الدكتور عمرو مدكور ، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات ، قال إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، حذفت بداية تطبيق المنظومة الجديدة ، في شهر يناير الماضي ، كل من تجاوزت مدة إقامته خارج مصر ، 6 أشهر ، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تمتلك قاعدة بيانات ، مسجل عليها 86 مليون مواطن للخبز ، ومن يصرفون بالفعل ، 80 مليون مواطن فقط ، وبينهم 6 ملايين من غير المستفيدين .

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وزاد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات ، أن هناك 76 مليون مواطن ، يصرفون سلعا تموينية ، ومسجلين على 22 مليون بطاقة ، موضحا أن الوزراة ، لم تجري أي عمليات « حذف عشوائي » ، لكن الحذف تم بشكل ممنهج ، حيث حذفت الوزارة المتوفين ، عن طريق التقرير الوارد من وزارة الصحة ، وتقرير آخر صادر عن إدارة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية ، وتقرير آخر ، صادر من الرقابة الإدارية ، يتضمت جميع أسماء المتوفين .

ولفت الدكتور عمرو مدكور ، إلى أن البرنامج يبحث بالاسم والرقم القومي الخاص بالمتوفى ، وإذا كان ما زال موجودا على النظام ، يكتب بجواره « حذف للوفاة » ، والفئة الثانية ، حذف رب الأسرة المتكرر على بطاقتين .

وأكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات : « اكتشفنا عوارا في المنظومة القديمة ، التي كانت تطبق مع الشركات الثلاث ، حيث كان يحدث فيها حذف ، لأشخاص يستحقون الدعم ، ويصبح المراد حذفه على البطاقة ، وبذلك كان صاحب البطاقة ، لا يشعر بالنقص العددي ، وحين بدأنا الحذف في المنظومة الجديدة ، تم حذف المتوفى أو المتكرر ، فأصبحت البطاقة بها نقص في عدد الأفراد الأصليين ، وبعد أن ازدادت الشكاوى ، عدنا إلى المنظومة القديمة ، بحيث إن كل ما تم حذفه بعد تاريخ الوفاة بثلاثة أشهر ، يعود مرة أخرى على البطاقة » .

واستطرد الدكتور عمرو مدكور : « اكتشفنا ظاهرة أخرى ، وهي حذف الزوجة من البطاقة ، كونها لديها بطاقة باسمها ، لذلك ، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، تعليمات بعودة الزوجات إلى بطاقة أزواجهم ، وإلغاء البطاقات الأخرى » .

وأضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات ، أن نحو 150 ألف مواطن ، تقدموا لإدراج أسمائهم على بطاقات التموين ، بعد حذفهم عم طريق الخطأ ، وعاد أكثر من 100 ألف حتى الآن ، وجارٍ العمل ، من أجل إضافة الـ 50 ألف الآخرين ، عن طريق البحث على النظام الجديد ، أو الأرشيف القديم ، في وزارة الإنتاج الحربي ، متابعا : « إذا وجدنا لهم بيانات يتم إضافتهم » .