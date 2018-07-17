الرئيس السيسي يزور السودان الخميس القادم للقاء البشير

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يسافر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى زيارة رسمية هامة تستغرق يومين إلى السودان يوم الخميس القادم، وهى الزيارة الأولى له للخرطوم بعد انتخابه مؤخرا لولاية ثانية.

وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الزيارة تختص بأهمية كبيرة خاصة فى التوقيت والمضمون، وتأتى في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين، وتأتى أيضا ردًا على الزيارة التي قام بها الرئيس عمر البشير للقاهرة قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية.

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وقال السفير السوداني، في تصريحات خاصة الإثنين، إن الزيارة تعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقيين، و تضاف لعدد من الزيارات واللقاءات الكثيرة التي تمت بين الرئيسين.

وتابع أن القمة السودانية المصرية ستهتم بتناول موقف العلاقات المتطورة بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيز أواصر العلاقات وتعميقها في كافة المجالات، وسوف يقف الرئيسان على سير ونتائج الاجتماعات العديدة لسبل التعاون الثنائي التي شهدتها الفترة المنقضية منذ عقد اجتماع الرئيسين بأديس أبابا على هامش القمة الأفريقية مؤخرًا مرورًا بزيارة الرئيس البشير لمصر، وفى المقدمة اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين بالتكليفات الموكلة إليهم، وغيرها من سبل التعاون المشترك، وصولا إلى اجتماعات لجنة التعاون العليا برئاسة الرئيسين، والتي تستضيفها الخرطوم أيضا في أكتوبر القادم.

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