13 مشروعا وافق عليها البرلمان اليوم.. تعرف عليها

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وافق مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت صباح اليوم الإثنين ، بشكل نهائي ، على 13 مشروعا بقانون حكومي ونيابي .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، المشروعات التي وافق عليها مجلس النواب ، في جلسته العامة اليوم الإثنين ، وعددها 14 مشروعا ، والتي جاءت كالتالي :

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1. مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ، وهي : « قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، الهيئة الوطنية للإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة » .

2. مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة .

3. مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية ، داخل جمهورية مصر العربية ، والمؤسسات الجامعية .

4. مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون ، رقم 89 لسنة 1960 ، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر ، والخروج منها .

5. مشروع قانون رقم 26 لسنة 1975 ، بشأن الجنسية المصريّة .

6. مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادي .

7. مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تعديل أحكام قانون الشرطة ، رقم 109 لسنة 1971 .

8. قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، وشركة « أيوك يرودكشن بي في » ، وشركة « ثروة » للبترول ، للبحث عن الغاز والزيت الخام ، واستغلالهما في منطقة « نور » في شمال سيناء البحرية ، داخل البحر المتوسط .

9. قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ، وشركة « أيوك برودكشنبي في » ، وشركة « إينا – اندستريا نافتا دي ديل » ، لتعديل اتفاقية الالتزام ، الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 ، والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 ، بهدف البحث عن البترول ، واستغلاله في منطقة رأس قطارة في الصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية .

10. قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ، في التعاقد مع الشركة العامة للبترول. للبحث عن البترول ، وتنميته واستغلاله ، في مناطق تنمية « بكر » و« كريم » ، في الصحراء الشرقية ، ومناطق تنمية « سدر » ، و« عسل » ، و « مطارمة » ، في شبه جزيرة سيناء .

11. قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ، بهدف تعديل اتفاقية الالتزام ، الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 ، و المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 ، والقانون رقم 188 لسنة 2008 ، للبحث عن البترول ، واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة ، في البحر المتوسط ، بجمهورية مصر العربية .

12. قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ، وشركة « كايرون زعفرانة بتروليومكومباني – ل تي دي » ، وشركة « أوشينير زعفرانة إل تيدي » ، وشركة « صحاري » للزيت والغاز ، للبحث عن البترول ، واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة في خليج السويس .

13. قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ، وشركة « أيوك برودكشن بي في » ، وشركة « بي بي مصر » ، للبحث عن البترول ، وتنميته ، واستغلاله في منطقة تنمية دلتا النيل .