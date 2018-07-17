منحة 400 جنيه لكل امرأة مرضع أو حامل.. تعرف علي الشروط والأوراق المطلوبة

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تم تداول الحديث عن منحة شهرية لكل امرأة مرضع أو امرأة حامل، حيث قامت وزارة الصحة والسكان المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون مع “برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة”، ومع “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

ويهدف توقيع البروتوكول على منح المرضعات والحوامل منحة شهرية تبلغ أربعمائة جنيه كمشتريات، من أقرب المولات التجارية في المناطق اللاتي تم منحهم تلك البطاقات، إلى جانب حصول المرأة المستفيدة من المنحة على خصومات تصل إلى خمسين في المئة من قيمة أي علاج يصرف لهن أو لأطفالهن لمدة عامين وسوف تحصل على كشف دوري بالمجان لهن وأطفالهن.

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الهدف العام مشروع رعاية السيدات الحوامل والمرضعات

ويهدف برنامج الأغذية العالمي من خلا لمشروع رعاية السيدات الحوامل والمرضعات إلى دعم وتعزيز صحة الأمهات والأطفال خلال فترة الحمل، وفترة ما بعد الولادة ونشر الوعي الصحي والتغذية السليمة للأم وللطفل وضرورة المتابعة الطبية للأم والطفل.

الخدمات المقدمة من خلال المشروع

رعاية طبية عن طريق كشف طبي شهري على الأمهات والأطفال المسجلين.

قسيمة غذائية شهرية بشرط إتمام الكشف الطبي.

التوعية السليمة في مجال الصحة والتغذية.

المستحقين للرعاية الطبية و المنحة الشهرية

أعلنت المسؤولة عن الرعاية الأساسية في وزارة الصحة والسكان الدكتورة “منى حافظ الناقة” قائلة “أن الاتفاق بنص على تقديم الرعاية الطبية للسيدات الحوامل، وتم تحديد عدد الأطفال بثلاثة أطفال كحد أقصى، وذلك لمتابعة الحمل، ومنحهن التطعيمات الخاصة للأطفال، والتركيز على الجانب الوقائي لخروجهم أصحاء”.

وقد أكد “عن منح الحوامل والمرضعات معاش تكافل كرامة والذي يصل إلى ثلاثمائة وخمسين جنيه، وأيضا حصولهن على الأغذية بشكل شهري، وبون تسعون جنيهاً لصرف الألبان والغذاء”.

الأوراق المطلوبة وطريقة الحصول على المنحة

وقد تم تحديد المستشفيات الحكومية من أجل توقيع الكشف الطبي على المرضعات والحوامل، ويجب أن يتم إحضار الأوراق التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمصريين.

صورة من قسيمة الزواج.

وصورة ميلاد الطفل.

ويجب اصطحاب الطفل الرضيع لتوقيع الكشف الطبي عليه.

بالنسبة للسوريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية يجب أن يتم إحضار “الكارت الأصفر”، وبعد تلك الخطوات تحصل الأم على “فيزا” قسيمة المشتريات بقيمة تصل إلى أربعمائة جنيه والتي تحتوي على أصناف غذائية فقط، ويشمل ذلك المشروع جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

أماكن الحصول على منحة 400 جنيه للحوامل والمرضعات

منطقة الهرم وفيصل والجيزة وما حولها في مستشفى الجزيرة، ومواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى تمام الساعة الواحدة ظهراً لمدة ثلاثة أيام.

مدينة 6 أكتوبر وما حولها عيادات وطن التخصصية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

مدينة الإسكندرية مستشفى سيد بشر الملكي من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى تمام الساعة الثالثة عصراً، ومستشفى السلام الملكي ببرج العرب من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.

السلع المتاحة في منحة 400 جنيه للحوامل والمرضعات

السلع المتاح شرائها من خلال بطاقة فتح الله الغذائية هي “الحبوب، المعكرونة، والمعلبات، والخبز، البيض، الفاكهة، والخضار، الزبدة والسمنة، واللحوم والدجاج والأسماك، والزيوت بأنواعها، البهارات والمكسرات، والسكر، والملح، والعسل”.

في حالة فقدان أو سرقة بطاقة المنحة

في حالة فقدان أو سرقة بطاقة المنحة للحوامل والمرضعات يجب أن يتم الاتصال على الرقم الساخن لبرنامج الأغذية العالمي للتبليغ على الأرقام التالية “01023646706، 0225299830”.

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