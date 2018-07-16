صحف سودانية: قمة بين السيسي والبشير في الخرطوم الخميس

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ذكرت صحف سودانية ، اليوم الإثنين ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سوفزيزور العاصمة السودانية الخرطوم ، يوم الخميس المقبل ، حيث دونت صحيفتا « آخر لحظة » و « الراكوبة » ، السودانيتين ، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، يزور السودان للمرة الأولى ، منذ فوزه بفترة رئاسية ثانية ، حيث تستغرق الزيارة يومين .

وأضافت الصحف السودانية ، أن الرئيس السوداني ، عمر حسن البشير ، سوف يعقد قمة رئاسية ، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في القصر الجمهوري السوداني ، وذلك بحضور وزراء الخارجية ، والمياه والكهرباء .

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ملف المياه ، والقضايا المشتركة بين مصر والسودان ، تأتي على رأس قمة السيسي والبشير ، إضافة إلى الوقوف على الاتفاقيات المبرمة ، فضلا عن الأوضاع ، في دولة جنوب السودان ، وما وصلت إليه المفاوضات ، التي تستضيفها الخرطوم ، تحت رعاية من « إيقاد » .