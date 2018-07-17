برلماني يعلق على قرار الصحة الخاص بحجز العمليات الجراحية

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أعلن عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان المصري الدكتور سامي المنشد قائلاً “أن الموقع الإلكتروني الذي قد تم الإعلان عنه من قبل وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد من أجل تسجيل طلبات إجراءات العمليات الجراحية هو موقع سوف يتم التواصل من خلاله بين المريض الوزارة من أجل إجراء العمليات الجراحية”.

وأضاف سامي المشد “أن ذلك الموقع سوف يسهل عملية التواصل فيما بين المريض وبين وزارة الصحة والسكان في توفير الأماكن الخاصة بالعملية والتكاليف والحجوزات لكي يتم التوزيع بشكل جيد والبعد عن قوائم الانتظار، وسوف يقوم المريض بالإجراءات الطبيعية بعد التواصل من أجل إجراء العملية الجراحية”.

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وأضاف البرلماني “أنه إذا كان هناك طلب بالعلاج على نفقة الدولة سوف يتم ذلك من خلال الموقع مما يعمل على تسهيل الإجراءات بالإضافة إلى أنه سيكون هناك صندوق مختص بالعلاج على نفقة الدولة، ومختص بأمراض معينة وعمليات جراحية كبرى أو المكلفة”.

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