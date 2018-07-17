«التموين» تعلن موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الثلاثاء ، أن الوزارة سوف تبدأ فتح باب ، إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين ، اعتبارا من بداية أغسطس المقبل ، ولمدة 3 أشهر كاملة ، مضيفا أن الوزارة ، سوف تبدأ صرف السلع للمواليد الجدد على بطاقات التموين ، اعتبارا من بداية نوفمبر المقبل ، وعلى أقصى تقدير ، يبدأ صرف السلع ، مع بداية شهر ديسمبر من العام الحالي 2018 .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الثلاثاء ، أضاف الدكتور علي المصيلحي ، أن الوزارة بدأت في الوقت الحالي ، الاستعدادات اللازمة ، إضافة إلى تقييم مكاتب التموين على مستوى الجمهورية ، للتأكد من جاهزية هذه المكاتب ، لإضافة المواليد الجدد ، وزاد : « قد تحتاج بعض هذه المكاتب ، إلى أجهزة كمبيوتر ، أو غير ذلك من العوامل التي يحتاجها الموظف ، لتسجيل البيانات » .

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وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه سوف يتم فتح باب إضافة المواليد الجدد ، عن طريق تسجيل البيانات على موقع الوزارة ، وكذلك من خلال مكاتب التموين على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من إضافة المواليد ، سوف تتضمن الأسر الأولى بالرعاية .

وأوضح الدكتور علي المصيلحي ، أن عملية تقييم المكاتب التي تجريها الوزارة في الوقت الحالي ، سوف تحدد ما هي المكاتب ، التي سوف تعمل فترة ثانية بعد الظهر ، فضلا عن الاحتياجات اللازمة لهذه المكاتب .