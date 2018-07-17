7 معلومات مهمة عن السفر للعلاج خارج مصر على نفقة «التأمين الصحي»

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، انطلاق المرحلة الأولى ، من تطبيق قانون التأمين الصحي ، في محافظة بورسعيد ، وذلك بتكلفة 1.8 مليار جنيه ، حيث ينتفع بخدماتة جميع المصريين ، دون تحمل أي أعباء مالية ، وذلك بعد سداد الاشتراكات المقررة .

وبحسب قانون التأمين الصحي الجديد ، يمكن للمنتفعين منه ، السفر للعلاج خارج مصر ، على أن تتحمل هيئة التأمين الصحي الجديدة ، تكاليف العلاج كافة ، وذلك في حال عدم توفر العلاج للمريض ، داخل مصر .

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ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، 7 معلومات عن طريقة السفر للعلاج خارج مصر ، على نفقة التأمين الصحي .

1. يسافر المريض لتلقي العلاج خارج مصر ، على نفقة هيئة التأمين الصحي ، ويطبق هذا القرار. على كل من يستحيل علاجه ، داخل جمهورية مصر العربية .

2. يتقدم المريض أو أي من ذويه ، بطلب للعلاج خارج مصر ، على النموذج المعد ، من أجل السفر للعلاج في الخارج ، إلى اللجنة الثلاثية الخاصة بالعلاج ، خارج مصر .

3. تحدد اللجنة موعدا ، يشترط فيه حضور المريض ، إذا لم يكن محجوزا في المستشفى ، شرط أن تسمح حالته الصحية بذلك .

4. قرار السفر بتخذ بشكل نهائي ، بناء على تقارير فنية ، يتم إعدادها بمعرفة الأطباء المتخصصين .

5. يصدر قرار العلاج خارج مصر ، معتمدا من رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ، ويكون محددا به اسم المريض .

6. تتولى إدارة اللجنة الطبية الثلاثية ، مخاطبة القنصليات والمكاتب الطبية خارج مصر ، من أجل اتخاذ إجراءات الحجز للمريض ، لدى جهة العلاج خارج مصر .

7. تتخذ اللجنة الطبية الثلاثية ، إجراء ترتيبات الحجز والسفر ، لمرافق واحد فقط مع المريض .