رابط تسجيل الحالات الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تدشين موقع خاص بتسجيل أسماء الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي، أو في حاجة إلى جراح عاجلة، وقد بدأت تشغيل الموقع الإلكتروني بشكل فعلي.

وتأتي تلك الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والذي طالب بضرورة القضاء على “قوائم انتظار المرضى” كما تم تخصيص خط ساخن وهو “15300” من أجل الاستفسار عن الآلية الخاصة بالتعامل معها من أجل إنهاء الجراحات الحرجة في أسرع وقت ممكن.

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ويتم من خلال الموقع استقبال جميع البيانات الخاصة بالحالة المرضية المتقدمة من أجل الحصول على الخدمات الطبية التابعة للدولة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية إلى جانب رصد وتسجيل جميع الحالات المرضية الذين ينتظرون إجراء الجراحات العاجلة أو التدخل الجراحي بشكل عاجل من أجل بدء علاج تلك الحالات.

رابط تسجيل الحالات الجراحية العاجلة والحرجة

ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى الرابط الموقع، ولذلك لابد من المرضى الذين حصلوا فقط على قرارات العلاج على نفقة الدولة سواء من خلال العلاج على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي، مع مراعاة سرعة التسجيل عبر الموقع والتأكد من دقة وصحة بيانات الحالة المرضية.

وبعد الدخول إلى الموقع لابد من فتح “تذكرة جديدة”، ويتم إدخال مجموعة من البيانات مثل “الاسم الرباعي، ورقم الهاتف الأرضي، ونوع العملية الجراحية، والتواريخ الخاصة بصدور اللجان الثلاثية لعلاج سواء كانت على نفقة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة”.

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