الحكومة توضح حقيقة احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزى ببنى سويف

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أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أنه قد تم خلال الفترة السابقة تداول العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن احتراق حضانات الأطفال في مستشفى ناصر المركزي القائمة في محافظة بني سويف.

وقد أكد المركز أنه قد تم التواصل مع الوزارة المسؤولة في هذا الأمر وهي وزارة الصحة والسكان حيث أوضحت الوزارة “أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق”.

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وقد أكدت وزارة الصحة والسكان “أن جميع الأطفال بحضانة مستشفى ناصر المركزي بمحافظة بني سويف في حالة صحية جديدة، وأن جميع الحضانات المخصصة للأطفال المبتسرين الموجودة في المستشفى جاهزة من أجل استقبال أي أطفال جدد”.

وأضافت الوزارة “أن العمل يسير في مستشفى ناصر المركزي ببني سويف بصورة طبية جداَّ”، وأوضحت الوزارة “أن ما حدث هو مجرد احتراق لمصباح كهربائي في قسم حضانات الأطفال، وقد تم التعامل معه على الفور، ولم ينتج عنه أي إصابات على الإطلاق، وقد تم عمل إجراءات التعقيم اللازمة في قسم الحضانات بعد تلك الواقعة”.

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