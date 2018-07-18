فتح باب تلقي الأسئلة بمبادرة اسأل الرئيس.. رابط المشاركة فى مبادرة اسأل الرئيس

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تم فتح باب تلقي الأسئلة ضمن “مبادرة اسأل الرئيس” خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي من المزمع أن يتم عقد فعالياته خلال الفترة من السابع عشر شهر يوليو إلى الرابع والعشرين منه.

وقد قامت “الصفحة الرسمية للرئيس السيسي” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيه التالي “انتظروا لقاء الرئيس مع شباب الجامعات في حوار مفتوح لنتشارك معاً في صناعة المستقبل، والتحديات التي تواجهنا، خلال جلسة اسأل الرئيس على هامش فعاليات المؤتمر الوطني للشباب”.

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رابط المشاركة فى مبادرة اسأل الرئيس

وسوف يتم إرسال الأسئلة ضمن مبادرة “اسأل الرئيس” في إطار المؤتمر الوطني السادس للشباب على الموقع التالي.

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