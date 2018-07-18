فعاليات اجتماع الحكومة المصرية الاسبوعي تحت رئاسة مصطفى مدبولي

يعقد رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي غداً اجتماع مجلس الوزراء من أجل مناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها “ملفات سياسية، وملفات اقتصادية، وملفات اجتماعية، وملفات أمنية”.
كما سوف يتم مناقشة مجموعة من التقارير التي تتعلق “بجودة الخدمات التي تقدم إلى المواطنين المصريين، وسوف يتم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال الوقت الراهن في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية”.
كما سوف يتم استكمال مناقشة عدد من الموضوعات الهامة وكذلك سوف يتم مناقشة القرارات الوزارية الهامة وعدد من مشروعات القوانين التي تهدف إلى أحداث نهضة في جميع المستويات.
وتهدف تلك القوانين والقرارات الوزارية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مع جذب مزيد من الاستثمارات واستكمال تنفيذ المشروعات القومية تبعاً للمعدلات الزمنية التي قد تم تحديدها.
إلى جانب مناقشة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن “مظلة الضمان الاجتماعي، ورعاية محدودي الدخل، والعمل على توفير احتياجات المواطنين من خدمات وكذلك سلع أساسية بأسعار مناسبة”.
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