بالفيديو.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث

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أعلن عضو مجلس البرلمان المصري اللواء أحمد رفعت “أنه يجب أن يتم رفع الدعم عن الطفل الثالث من أجل الحد من الزيادة السكانية”، وقد أوضح النائب “أنه يؤيد مشروع القانون رغم أنه يعد موضوع حساس وجدلي للغاية”.

وأضاف اللواء أحمد رفعت خلال لقاء أعلامي له عبر برنامج العاشرة مساء والذي يتم إذاعته عبر قناة دريم الفضائية “أنه لابد من النظر للقانون بصورة إيجابية، لأن الأمر ليس دعماً مالياً، وإنما خطة تضعها الدولة من أجل النهوض بالوطن والاقتصاد، والتنمية”.

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وأضاف البرلماني قائلاً “أن هناك مواطنين لا يراعون الزيادة السكانية، والرقعة الزراعية، ولديهم إصرار على زيادة الإنجاب على الرغم من الحالة الاقتصادية على الرغم من انتشار برامج تنظيم الأسرة في كل مكان إلا أنه مازال هناك زيادة في الإنجاب”.

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