تعليقاً على شائعة البيض الصيني.. الفلاحين يتقدمون إلى الدولة بمطلب

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تم تداول العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة عن وجود بيض صيني داخل الأسواق التجارية المصرية مما أثار حالة من الجدل والاستياء من قبل العديد من المواطنين داخل المجتمع المصري.

أوضح رئيس اتحاد الفلاحين محمد فرج قائلاً “أن ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة عن وجود بيض صيني في الأسواق المصرية قد أثار استياء الكثيرين”.

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وأكد محمد فرج على ضرورة وجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل منع نشر مثل تلك الشائعات، وأوضح “أن الجهات المعنية داخل الدولة المصرية عليها محاسبة كل من يقوم بترويج مثل تلك الشائعات التي تضر بالدولة المصرية”.

واعتبر رئيس اتحاد الفلاحين “أن هذه المواقع تتبع أسلوب الفرقعة الإعلامية، وتعمل على إثارة المشاكل وتخويف المواطنين”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة “منى محرز” قد أكدت أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيراد بيض صيني تعد معلومات غير صحيحة على الإطلاق.

وأكدت أن الدولة المصرية لا تستورد بيض بل تصدر البيض لأن لديها اكتفاء ذاتي من البيض وما تم ترويجه من اخبار يعد شائعات غير مبررة.

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