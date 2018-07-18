تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18 يوليو 2018

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يسود طقس مائل للحرارة ، اليوم الأربعاء ، على السواحل الشمالية للبلاد ، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ، ويكون الطقس حار ، على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد. وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على السواحل الغربية .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط. لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته ، تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، الموافق 18 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 38

وسط الدلتا 25 38

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 33

مطروح 23 31

السلوم 22 32

سيوة 25 40

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

العريش 23 33

رفح 22 32

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 37

رأس سدر 26 39

نخل 20 38

نويبع 27 37

طابا 21 36

سانت كاترين 19 34

الطور 25 38

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 30 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 27 38

بني سويف 26 38

المنيا 23 39

أسيوط 24 39

سوهاج 25 40

قنا 26 40

الأقصر 27 41

أسوان 27 41

أبو سمبل 27 39

الوادي الجديد 26 40

شلاتين 27 38

أبو رماد 28 37

رأس حدربة 28 36

حلايب 29 36