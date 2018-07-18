10 معلومات عن تفاصيل إنشاء مرصد جديد في الأقصر.. الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا

منذ 58 دقيقة أخبار مصر
10 معلومات عن تفاصيل إنشاء مرصد جديد في الأقصر.. الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا
دار الافتاء

قال رئيس قسم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيرفيزيقية ، أشرف لطيف تادرس ، إن المركز نسق مع دار الإفتاء المصرية ، وأرسل وفدا إلى محافظة الأقصر ، بغرض دراسة المناطق الجبلية ، وارتفاعات الجبال ، ومدى صلاحيتها لإنشاء مرصد فلكي جديد ، في محافظة الأقصر .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، 10 معلومات عن تفاصيل جهود المعهد القومي للبحوث الفلكية ، ودار الإفتاء المصرية ، بغرض إنشاء مرصد فلكي جديد ، في محافظة الأقصر ، وهي كالتالي :

1. أرسل معهد البحوث الفلكية ، بعثات لدراسة ارتفاعات الجبال ، في المناطق الجبلية المختلفة ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، بغرض اختيار أفضل موقع ، لإنشاء المرصد الجديد .

2. من المقرر أن يكون المرصد الجديد ، أكبر مرصد فلكي في منطقة الشرق الأوسط ، وشمال إفريقيا ، حيث من المقرر أن تكون مرآته ، بقطر 6.5 متر .

3. المرصد سوف يكون طفرة في المنطقة ، وسوف تؤخذ بمرصوداته ، على المستوى العالمي .

4. صعدت بعثة المعهد القومي للبحوث الفلكية ، خلال زيارتها إلى محافظة الأقصر ، مرة أخرى ، إلى إحدى المرتفعات الجبلية ، في منطقة وادي الملوك .

5. درست بعثة معهد البحوث الفلكية ، أعلى جبال وادى الملوك ، لبيان مدى توافر الاشتراطات اللازمة ، لبناء المرصد الفلكي ، والتي تتمثل في أن يزيد ارتفاع الجبل ، عن 1000 متر .

6. من بين شروط المرصد ، أن يكون منعزل تماما عن المناطق السكنية ، وأن يكون به أقل نسبة إضاءة ، وأن تبعد أقرب إضاءة للموقع ، بمسافة لا تقل عن 50 مترا .

7. الشيخ حسام مدين ، مبعوث دار الإفتاء المصرية ، أوضح أنه في ضوء مساعي دار الإفتاء ، لتطوير سبل رصد أهلة الأشهر الهجرية ، يتم دراسة مواقع مختلفة ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة .

8. تهدف دراسة هذه المواقع في مصر ، إلى الوصول إلى أدق موقع ، يتم من خلاله رصد أهلة الأشهر الهجرية .

9. يتولى الوفد تحديد موعد الشهر المقبل ، لزيارة محافظة الأقصر مرة أخرى ، بغرض إجراء اختبارات الـGPS ، وتحديد الزوايا المختلفة ، لرؤية السماء من القمم الجبلية في محافظة الأقصر .

10. تمتلك مصر ، أكبر مرصد فلكي في منطقة الشرق الأوسط ، وشمال إفريقيا ، في منطقة القطامية شرق محافظة القاهرة ، لكن بقطر مرايا ، يبلغ مترين فقط .