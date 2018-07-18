10 معلومات عن تفاصيل إنشاء مرصد جديد في الأقصر.. الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا

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قال رئيس قسم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيرفيزيقية ، أشرف لطيف تادرس ، إن المركز نسق مع دار الإفتاء المصرية ، وأرسل وفدا إلى محافظة الأقصر ، بغرض دراسة المناطق الجبلية ، وارتفاعات الجبال ، ومدى صلاحيتها لإنشاء مرصد فلكي جديد ، في محافظة الأقصر .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، 10 معلومات عن تفاصيل جهود المعهد القومي للبحوث الفلكية ، ودار الإفتاء المصرية ، بغرض إنشاء مرصد فلكي جديد ، في محافظة الأقصر ، وهي كالتالي :

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1. أرسل معهد البحوث الفلكية ، بعثات لدراسة ارتفاعات الجبال ، في المناطق الجبلية المختلفة ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، بغرض اختيار أفضل موقع ، لإنشاء المرصد الجديد .

2. من المقرر أن يكون المرصد الجديد ، أكبر مرصد فلكي في منطقة الشرق الأوسط ، وشمال إفريقيا ، حيث من المقرر أن تكون مرآته ، بقطر 6.5 متر .

3. المرصد سوف يكون طفرة في المنطقة ، وسوف تؤخذ بمرصوداته ، على المستوى العالمي .

4. صعدت بعثة المعهد القومي للبحوث الفلكية ، خلال زيارتها إلى محافظة الأقصر ، مرة أخرى ، إلى إحدى المرتفعات الجبلية ، في منطقة وادي الملوك .

5. درست بعثة معهد البحوث الفلكية ، أعلى جبال وادى الملوك ، لبيان مدى توافر الاشتراطات اللازمة ، لبناء المرصد الفلكي ، والتي تتمثل في أن يزيد ارتفاع الجبل ، عن 1000 متر .

6. من بين شروط المرصد ، أن يكون منعزل تماما عن المناطق السكنية ، وأن يكون به أقل نسبة إضاءة ، وأن تبعد أقرب إضاءة للموقع ، بمسافة لا تقل عن 50 مترا .

7. الشيخ حسام مدين ، مبعوث دار الإفتاء المصرية ، أوضح أنه في ضوء مساعي دار الإفتاء ، لتطوير سبل رصد أهلة الأشهر الهجرية ، يتم دراسة مواقع مختلفة ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة .

8. تهدف دراسة هذه المواقع في مصر ، إلى الوصول إلى أدق موقع ، يتم من خلاله رصد أهلة الأشهر الهجرية .

9. يتولى الوفد تحديد موعد الشهر المقبل ، لزيارة محافظة الأقصر مرة أخرى ، بغرض إجراء اختبارات الـGPS ، وتحديد الزوايا المختلفة ، لرؤية السماء من القمم الجبلية في محافظة الأقصر .

10. تمتلك مصر ، أكبر مرصد فلكي في منطقة الشرق الأوسط ، وشمال إفريقيا ، في منطقة القطامية شرق محافظة القاهرة ، لكن بقطر مرايا ، يبلغ مترين فقط .