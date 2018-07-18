قطع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق في شبرا الخيمة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، في محافظة القليوبية ، أنها بدأت تنفيذ التغذيات الخاصة ، بمناطق « أم بيومي ، ومنطي » ، على الخط الجديد ، فث شارع أحمد عرابي ، ما يترتب عليه ، انقطاع المياه عن عدة مناطق ، بداية من الساعه الثامنة ، من مساء الأربعاء ، الموافق 18 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى الساعة الثامنة ، من صباح غدا الخميس .

وفي بيان صحفي عنها ، حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، في محافظة القليوبية ، المناطق التي سوف يتم قطع المياه عنها ، وهي « منطي ، أم بيومي ، منشية عبدالمنعم رياض ، بيجام ، والمحلاوي » .

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وأضافت الشركة في بيانها ، أن نقل التغذيات على الخط الجديد ، يقلل حالات انقطاع مياه الشرب ، في تلك المناطق ، عكس ما كان يحدث ، مع خط المياه القديم ، الذي تسبب في حالات التآكل ، وقطع المياه مرات متكررة .